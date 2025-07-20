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Суд проверит законность возвращения Долиной квартиры

Мосгорсуд проверит законность решения Хамовнического суда Москвы о восстановлении права собственности народной артистки РФ Ларисы Долиной на квартиру, утраченную из-за действий телефонных аферистов.

Мосгорсуд проверит законность решения Хамовнического суда Москвы о восстановлении права собственности народной артистки РФ Ларисы Долиной на квартиру, утраченную из-за действий телефонных аферистов. Заседание назначено на 8 сентября, сообщили ТАСС в апелляционной инстанции.

«Судебное заседание пройдет 8 сентября в 10:35 по московскому времени», — уточняется в информации суда.

Хамовнический районный суд 28 марта удовлетворил иск Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок отчуждения жилья. Право собственности ответчицы на спорную недвижимость прекращено и признано за истицей. Одновременно суд отказал в удовлетворении встречных требований Лурье.

Расследование дела о хищении группой аферистов средств и собственности артистки Ларисы Долиной было официально завершено 4 июля. Фигурантами дела стали трое мужчин и одна женщина. Материалы следствия уже были переданы в Прокуратуру Центрального административного округа столицы для утверждения обвинительного заключения.

Скандал вокруг мошеннической схемы, жертвой которой стала народная артистка РФ, продолжается уже более полугода. В конце марта 2025 года суд вернул Ларисе Долиной украденную с помощью подставного договора квартиру.