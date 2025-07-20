Суд проверит законность возвращения Долиной квартиры

Расследование дела о хищении группой аферистов средств и собственности артистки Ларисы Долиной было официально завершено 4 июля. Фигурантами дела стали трое мужчин и одна женщина. Материалы следствия уже были переданы в Прокуратуру Центрального административного округа столицы для утверждения обвинительного заключения.