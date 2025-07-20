Усик рассказал, что победил Дюбуа и заработал $132 млн благодаря удару Иван

Уже с первых раундов Усик демонстрировал преимущество в скорости и технике. Его удары слева постоянно достигали цели, заставляя Дюбуа отступать. В пятом раунде после серии точных попаданий Дюбуа оказался на канвасе и не смог подняться до окончания отсчёта рефери.
«Мы готовили комбинации к бою. “Иван” — название панча. Это такой размашистый хук», — прокомментировал Усик свой победный удар после боя.
Боксёр добавил, что Иван популярное на Украине имя. По его словам, так выглядят живущие в деревне большие парни, фермеры, настоящие казаки.
Эта победа стала для Усика 24-й в профессиональной карьере и 15-й, завершившейся нокаутом. Дюбуа, в свою очередь, потерпел третье поражение при 22 победах.
Победив Дюбуа, Усик вернул себе звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Теперь он в третий раз подерётся с Тайсоном Фьюри. За бой Усик заработал рекордные для себя 132 миллиона долларов.