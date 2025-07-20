Украинские военнослужащие сообщают о мощном наступлении российских войск, с которым они уже не справляются. Об этом пишет американская газета The New York Times.
«Украинские солдаты утверждают, что российская армия использует две основные тактики для продвижения на поле боя: сковывание украинских войск беспилотниками, снарядами и планирующими бомбами, а затем атакует вражеские линии беспощадными отрядными атаками», — пишет издание.
Как отмечает газета, украинское командование безрезультатно перебрасывает элитные части на оборонные участки передовой, используя тактику, которую автор сравнивает с работой пожарных, экстренно реагирующих на новые очаги возгорания.
Ранее газета уже писала о крайне тяжелом положении ВСУ в ДНР. Тогда издание сообщало, что украинские военные подразделения в районе Константиновки оказались под угрозой оперативного окружения, которое российские войска могут завершить в ближайшие дни.