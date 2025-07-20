Силы ПВО уничтожили более 10 БПЛА, летевших на Москву

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), следовавших в сторону Москвы, сообщил глава российской столицы Сергей Собянин.
До этого, ночью 20 июля, он проинформировал об одном дроне, уничтоженном на подлёте к городу. Собянин также написал об падении обломков БПЛА в Зеленограде.
«ПВО Минобороны уничтожено тринадцать вражеских БПЛА, атаковавших Москву», — отметил мэр в своём Telegram-канале.
После указанного сообщения глава российской столицы написал ещё о двух обезвреженных беспилотниках. Собянин добавил, что к местам падения фрагментов БПЛА прибыли специалисты экстренных служб.
Напомним, вечером 19 июля мэр Москвы сообщил о пяти дронах, нейтрализованных российскими военными на подлёте к столице РФ.