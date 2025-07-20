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На «ЯРких БЕРЕГАХ» отметили патриотизм красноярцев

В Красноярске на фестивале «ЯРкие БЕРЕГА» состоялось чествование горожан, которые своим примером демонстрируют преданность и любовь к Родине.

В Красноярске на фестивале «ЯРкие БЕРЕГА» состоялось чествование горожан, которые своим примером демонстрируют преданность и любовь к Родине.

Исполняющий обязанности главы города Алексей Шувалов вручил благодарности родственникам бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Также участник СВО Сергей Кызынгашев был награжден медалью командора Резанова за особые заслуги и достижения, способствующие повышению престижа и авторитета Красноярска.

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске открылся новый сезон проекта «ЯРкие БЕРЕГА». С 1 июня по 30 августа жителей города ждут разнообразные мероприятия, включая музыкальные выступления, мастер-классы, конкурсы и выставки. Запланировано 29 событий в течение 19 выходных дней.