На «ЯРких БЕРЕГАХ» отметили патриотизм красноярцев

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске открылся новый сезон проекта «ЯРкие БЕРЕГА». С 1 июня по 30 августа жителей города ждут разнообразные мероприятия, включая музыкальные выступления, мастер-классы, конкурсы и выставки. Запланировано 29 событий в течение 19 выходных дней.