Споем вместе на новом месте: что ждет гостей фестиваля «Русское поле» в этом году

9 августа состоится XIV Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». В этом году он пройдет в Парке Победы на Поклонной горе. Какие еще новшества ждут зрителей, «Вечерней Москве» рассказала руководитель оргкомитета Маргарита Железнова.
В этом году количество заявок, поданных на участие в фестивале, побило все рекорды.
— Их поступило на 47 процентов больше, чем в прошлом году. Мы получили более 600 заявок из 69 регионов России, а также из Узбекистана и Сербии, — сообщила Маргарита Железнова. — Почти пять тысяч человек хотели показать свои творческие номера, изделия народных промыслов и одежду. Наше жюри выбрало лучших из них: полторы тысячи человек примут участие в фестивале. Это максимальное число участников, которых мы можем принять.
По ее словам, такой рост заинтересованности не случаен: за годы своего существования фестиваль уже обрел известность и узнаваемость среди мастеров.
— Люди говорят, что любят наше мероприятие и хотят в нем участвовать. Жюри проводит серьезный и честный отбор и старается выбрать действительно самые интересные заявки. Так мы даем возможность лучшим мастерам познакомить жителей и гостей столицы со своими работами, а артистам — продемонстрировать свои таланты. Можно смело сказать, что диплом нашего фестиваля за эти годы стал гарантией высокого мастерства и качества, — подчеркнула Железнова.
Впервые фестиваль пройдет на Поклонной горе. Ведь он приурочен к Году защитника Отечества и посвящен 80-летию Победы. И каждая из площадок так или иначе связана с этими темами. Будут и другие новшества.
— Мы обратили внимание, что зоны с нашими пленэрами пользуются большой популярностью у гостей. В этом году выделим для них отдельную площадку — «Артквартал», — делится подробностями организатор.
Здесь же расположится площадка международной акции «Память сердца»: на ней гостей ждут документальные фильмы и викторина, в которой можно будет проверить свои знания, касающиеся знаковых дат и событий Великой Отечественной войны. Кроме того, здесь можно будет сделать памятные фото в костюмах 1940-х годов. В рамках акции посетители могут рассказать о своих родственниках, в чьи жизни пришла война: об их подвигах и судьбах, а также послушать чужие истории.
А на площадке «Поэтический рубеж» пройдет конкурс патриотической поэзии «О Подвиге, о Родине, о Славе», который соберет поэтов и чтецов со всей России.
В течение всего дня желающие смогут принять участие в большом «Бале Победы».
— Также у нас появится новая зона «Подворье открытий», — рассказала Маргарита Железнова. — Она будет посвящена великим русским путешественникам и географическим открытиям.
Дело в том, что в этом году довольно много круглых дат, связанных с ними.
— Одна из них — 300-летие первой Камчатской экспедиции Витуса Беринга, о которой узнают гости площадки. На фестивале даже будет присутствовать потомок русского мореплавателя! — сообщила Железнова.
«Русское поле» всегда славилось своими рекордами. В этом году их будет два. Первый — самое большое количество людей, принявших участие в написании полного текста поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила» в гигантской книге.
— А второй рекорд планируется установить на площадке «Национальная кухня». Он будет посвящен 80-летию Победы. Но подробнее про него мы расскажем ближе к фестивалю, — интригует Маргарита Железнова.
С сытного двора да в модный ряд.
В этом году на фестивале «Русское поле» будет работать 12 тематических площадок. Расскажем про некоторые из них.
«Поле Славы».
В этой зоне фестиваля реконструкторы воссоздают знаковые сражения разных исторических эпох. В этом году программа площадки будет посвящена битвам Великой Отечественной войны. Кроме того, здесь будет представлена выставка военной техники. На этой же площадке пройдет «Бал Победы». А еще здесь проведут мастер-классы по историческим танцам.
«Музыкальная площадь».
Здесь гостей ждут выступления 72 коллективов, которые станут финалистами конкурса. Также состоится концерт с участием большого сводного русского хора и звезд эстрады.
«Детские забавы».
Конечно, организаторы фестиваля не забыли и про детей. Игры и аттракционы, эстафеты, конкурсы и старинные народные забавы будут радовать ребятишек, а взрослым позволят вспомнить их детство.
«Сытный двор» и «Национальная кухня».
Кулинарные мастер-классы от шеф-поваров и традиционные блюда регионов России ожидают гостей на этих площадках. Здесь же поставят новый кулинарный рекорд.
«Площадь регионов».
Традиционно на этой площадке свои изделия представят ремесленники, которые съедутся на «Русское поле» из разных уголков России.
«Модный ряд».
Эта площадка станет точкой притяжения для всех, кто любит стильную одежду с национальными мотивами. На подиуме будут представлены коллекции нарядов от отечественных брендов из разных регионов России.
КСТАТИ.
Полную программу и схему площадок фестиваля можно посмотреть на его сайте, на его страницах в соцсетях «ВКотакте» и «Одноклассники» или в его канале в Telegram.