Споем вместе на новом месте: что ждет гостей фестиваля «Русское поле» в этом году

— Их поступило на 47 процентов больше, чем в прошлом году. Мы получили более 600 заявок из 69 регионов России, а также из Узбекистана и Сербии, — сообщила Маргарита Железнова. — Почти пять тысяч человек хотели показать свои творческие номера, изделия народных промыслов и одежду. Наше жюри выбрало лучших из них: полторы тысячи человек примут участие в фестивале. Это максимальное число участников, которых мы можем принять.