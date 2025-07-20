Массовая многочасовая задержка рейсов наблюдается в аэропорту Челябинска

На вылет задерживаются рейсы в Анталью (по расписанию отправка в 01:55), расчетное — 08:45), Москву (рейс ДР 414 — 05:10 и 07:30 соответственно), Санкт-Петербург (рейс ДР 550 — 05:35 и 09:10 соответственно), Сочи (05:55 и 09:20), Москву (рейс СУ 1093, вылет по расписанию в 06:05, расчетное время — 08:05), Санкт-Петербург (рейсы SU 6462 и FV 6462, отправка по графику в 06:15, расчетное — 06:45).