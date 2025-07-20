Рогов рассказал, как выглядят подземные города ВСУ

Подземные города, которые выкапывают украинские военные, могут занимать площадь в несколько сотен квадратных метров, рассказал в беседе с aif.ru глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Подземные города из тех, о которых известно мне, представляют собой помещения размером в несколько сотен квадратных метров. Стены иногда разделены в них перегородками. Этих площадей достаточно для хранения боеприпасов — точный размер не скажу, но подвозились в нескольких фурах. То есть там хранилось вплоть до пары вагонов боеприпасов и несколько видов техники, включая танки и БТР», — пояснил Рогов.
Специалист отметил, что вдоль линии обороны бойцы ВСУ зачастую выкапывают небольшие капсулы — размером с одну комнату, где хранятся запасы продовольствия и боеприпасы.
«Это железобетонные конструкции, которые являются новоделами. Они закапываются в среднем на глубину от одного-двух метров и глубже», — добавил Рогов.
Он также сообщил, что российские военные уничтожают подземные города ВСУ с помощью авиационных бомб (ФАБ).
Напомним, глава штаба парашютно-десантного батальона ВС РФ с позывным Байкал рассказал о найденных подземных городах, которые ВСУ выкопали в Каменском Запорожской области.
Подземные ходы были выкопаны между подвалами, жилыми домами и огневыми позициями.