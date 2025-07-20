Рогов рассказал, как выглядят подземные города ВСУ

«Подземные города из тех, о которых известно мне, представляют собой помещения размером в несколько сотен квадратных метров. Стены иногда разделены в них перегородками. Этих площадей достаточно для хранения боеприпасов — точный размер не скажу, но подвозились в нескольких фурах. То есть там хранилось вплоть до пары вагонов боеприпасов и несколько видов техники, включая танки и БТР», — пояснил Рогов.