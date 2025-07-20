Правнучке Чкалова грозит новое уголовное дело

«У нее (Богдановой — прим. URA.RU) в действительности могут быть последствия, поскольку она не соблюдает длительное время и игнорирует очевидные вещи, провоцирует систему для того, чтобы получить это уголовном дело», — рассказал адвокат в разговоре с РИА Новости. Уточняется, что в течение года Богданова трижды была оштрафована за отсутствие необходимой маркировки иноагента в публикациях и непредоставление отчетности о своей деятельности.