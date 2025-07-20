Юрист подсказала, за что можно взыскать деньги с управляющей компании

«Обязать УК возместить ущерб, если прорыв трубы произошел из-за ее износа, можно — собственник квартиры имеет право требовать компенсацию с УК в случае, если залив произошел по ее вине», — заявила Мария Спиридонова в беседе с РИА Новости. Юрист напомнила, что ответственность УК за состояние инженерных сетей закреплена в статье 161 Жилищного кодекса РФ. Согласно закону, управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания, а также поддерживать инженерные коммуникации в исправном состоянии.