Костенко: Украина ежемесячно мобилизует 30 тысяч человек

Украинские власти каждый месяц мобилизуют 30 тысяч человек, заявил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.
Он уточнил, что в настоящее время 1,5 миллиона украинцев не обновили свои данные в территориальных центрах комплектования.
Слова Костенко распространило украинское издание «Страна.ua».
На Украине действует военное положение, выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период его действия запрещён, проводится насильственная мобилизация.
Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что жители Украины будут протестовать против мобилизации. Он уточнил, что речь идёт о массовых протестах.