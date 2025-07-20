Психолог Ланг назвал два главных признака коучей-мошенников

«Коучи, которые обещают быстрые результаты, — это мошенники. Они делают это для того, чтобы обратить на себя внимание большого количества людей. Проблема в том, что к таким коучам часто обращаются травмированные мужчины, которые имеют проблемы в отношениях или сексуальные травмы, а недобросовестный специалист позволяет все эти обиды на женщин выплеснуть на них же с помощью агрессивного поведения», — добавил Ланг.