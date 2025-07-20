Психолог Ланг назвал два главных признака коучей-мошенников

Среди хороших коучей, которые помогают человеку разобраться в себе, встречаются и те, которые хотят лишь заработать. Психолог Сергей Ланг в беседе с aif.ru рассказал, как вычислить коучей-мошенников.
«Настоящие коучи занимаются проблемой человека, а не создают ему новые, подвергая испытаниям и своеобразным челленджам. Они помогают решить проблему внутри себя, не подталкивая к активным действиям, которые будут нарушать безопасность, интересы и пространство другого человека», — пояснил психолог.
Второй признак недобросовестного коуча — обещание быстрого результата. Специалист напомнил, что психология и коучинг — длительные процессы.
«Коучи, которые обещают быстрые результаты, — это мошенники. Они делают это для того, чтобы обратить на себя внимание большого количества людей. Проблема в том, что к таким коучам часто обращаются травмированные мужчины, которые имеют проблемы в отношениях или сексуальные травмы, а недобросовестный специалист позволяет все эти обиды на женщин выплеснуть на них же с помощью агрессивного поведения», — добавил Ланг.
Напомним, ранее стало известно, что скандальный коуч Алекс Лесли решил вернуться в Москву.
В июне в отношении него возбудили уголовное дело по статье о склонении к изнасилованию. Ученики коуча приставали к девушкам на улицах Москвы, трогая их за интимные места.
Некоторых последователей пикап-инструктора задержали и обвинили в мелком хулиганстве.