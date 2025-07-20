WSJ: США скорректировали график поставок систем Patriot для Украины

Соединенные штаты решили в первую очередь поставлять системы Patriot тем государствам, которые передают их Украине. Об изменении порядка поставок сообщило издание The Wall Street Journal.
— Администрация президента США Дональда Трампа отдала приоритет ФРГ, а не Швейцарии, в вопросе получения очередных зенитно-ракетных комплексов Patriot, позволив Германии отправить Киеву две системы Patriot. По мере того, как другие страны будут соглашаться на отправку Patriot из своих арсеналов на Украину, американская администрация будет менять планы будущих поставок, отдавая приоритет этим союзникам, — сказано в статье.
Отмечается, что попытки ускорить процесс поставки Patriot на Украину путем перераспределения американского производства в ФРГ связаны с намерением Трампа принудить союзников по НАТО заплатить Штатам за предоставление дополнительного оружия ВСУ.
Сделка по поставкам систем Patriot Украине позволила раскрыть планы Дональда Трампа, которые направлены на срыв инициативы РФ по урегулированию конфликта на Украине, написало немецкое издание Berliner Zeitung.
Глава Белого дома, не сумев переиграть российского лидера Владимира Путина, решил использовать тактику угроз, обещая поднять тарифы, но вряд ли добьется успеха.