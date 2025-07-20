WSJ: США скорректировали график поставок систем Patriot для Украины

— Администрация президента США Дональда Трампа отдала приоритет ФРГ, а не Швейцарии, в вопросе получения очередных зенитно-ракетных комплексов Patriot, позволив Германии отправить Киеву две системы Patriot. По мере того, как другие страны будут соглашаться на отправку Patriot из своих арсеналов на Украину, американская администрация будет менять планы будущих поставок, отдавая приоритет этим союзникам, — сказано в статье.