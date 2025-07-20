Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Рособрнадзоре не планируют вносить изменения в процедуру пересдачи ЕГЭ

Профильное ведомство ежегодно собирает предложения по совершенствованию процедур ЕГЭ в целом.

Источник: Комсомольская правда

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что профильное ведомство не планирует вносить изменения в процедуру пересдачи одного из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом спикер рассказал агентству РИА Новости.

«Учитывая положительную динамику по итогам анализа результатов пересдач и отсутствие вот уже два года каких-то проблем при организационно-технологической схеме пересдач, по состоянию на сегодня не планируется внесение каких-либо изменений», — подчеркнул он.

По словам Музаева Рособрнадзор ежегодно собирает предложения по совершенствованию процедур ЕГЭ в целом. Конструктивные мысли, подчеркивает спикер, рассматриваются и поднимаются на обсуждении с профессиональным сообществом. При необходимости они, конечно же, внедряются в систему.

Как KP.RU писал ранее, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин выступил с инициативой включить историю в число обязательных экзаменационных предметов для выпускников 9-х и 11-х классов.