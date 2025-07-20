В Рособрнадзоре не планируют вносить изменения в процедуру пересдачи ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что профильное ведомство не планирует вносить изменения в процедуру пересдачи одного из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом спикер рассказал агентству РИА Новости.
«Учитывая положительную динамику по итогам анализа результатов пересдач и отсутствие вот уже два года каких-то проблем при организационно-технологической схеме пересдач, по состоянию на сегодня не планируется внесение каких-либо изменений», — подчеркнул он.
По словам Музаева Рособрнадзор ежегодно собирает предложения по совершенствованию процедур ЕГЭ в целом. Конструктивные мысли, подчеркивает спикер, рассматриваются и поднимаются на обсуждении с профессиональным сообществом. При необходимости они, конечно же, внедряются в систему.
Как KP.RU писал ранее, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин выступил с инициативой включить историю в число обязательных экзаменационных предметов для выпускников 9-х и 11-х классов.