Google накопил в России долг на 27 млрд рублей

Часть долгов — более 27 миллиардов — отражена в 16 производствах. Основания для их открытия поступили от московских судов Таганского, Пресненского и Нагорного районов, Роскомнадзора, Гагаринского районного суда, а также профильного подразделения судебных приставов. Ещё 35 исполнительных производств связаны с решениями Арбитражного суда Москвы. Сумма требований по этим материалам составляет почти 1,5 миллиона рублей.