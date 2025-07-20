Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Google накопил в России долг на 27 млрд рублей

С американской компании Google LLC принудительно взыскивают более 27,29 миллиарда рублей. Эти средства подлежат выплате по судебным актам, связанным с имущественными требованиями граждан и организаций, пишет ТАСС со ссылкой на материалы исполнительных производств.

Источник: Life.ru

Часть долгов — более 27 миллиардов — отражена в 16 производствах. Основания для их открытия поступили от московских судов Таганского, Пресненского и Нагорного районов, Роскомнадзора, Гагаринского районного суда, а также профильного подразделения судебных приставов. Ещё 35 исполнительных производств связаны с решениями Арбитражного суда Москвы. Сумма требований по этим материалам составляет почти 1,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Таганский суд оштрафовал Google на 3,8 млн рублей. Причиной стало неудаление запрещённой в России информации. Также штраф в размере 7 млн рублей был наложен на Twitch.