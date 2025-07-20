Мы вместе: как ребята из ДВФУ оказывают помощь жителям Курской области

В современном мире важна солидарность и взаимопомощь. Особенно актуально это в трудные времена, когда регионы сталкиваются с различными вызовами. Студенты и молодые специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) активно участвуют в благотворительных и социально значимых проектах, помогая жителям Курской области.
Ребята из ДВФУ организуют сборы гуманитарной помощи, направленной на поддержку пострадавших и нуждающихся в Курской области. В рамках таких акций собираются продукты питания, одежда, медикаменты и другие необходимые вещи.
Студенты примут участие в ремонте и модернизации социальных объектов, помогут в организации мероприятий и обеспечат информационную поддержку. Ранее ребята участвовали в поисково-спасательных работах вместе с отрядом «ЛизаАлерт» и передали отряду «Тигр» бронежилеты от Министерства ГОЧС Приморского края. А весной две команды волонтеров сортировали грузы, восстанавливали поврежденные здания, расчищали завалы и оказывали адресную помощь жителям Курской области.
Поездка запланирована на август и пройдет в составе команды Приморского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, как волонтер из Владивостока выпек больше 1500 булочек для жителей в Донбассе.