Мы вместе: как ребята из ДВФУ оказывают помощь жителям Курской области

Студенты примут участие в ремонте и модернизации социальных объектов, помогут в организации мероприятий и обеспечат информационную поддержку. Ранее ребята участвовали в поисково-спасательных работах вместе с отрядом «ЛизаАлерт» и передали отряду «Тигр» бронежилеты от Министерства ГОЧС Приморского края. А весной две команды волонтеров сортировали грузы, восстанавливали поврежденные здания, расчищали завалы и оказывали адресную помощь жителям Курской области.