Балынин назвал виды деятельности, где ИИ не сможет заменить человека

Ранее Преображенский суд Москвы восстановил на работе местную жительницу, которую уволили из коммерческой фирмы из-за того, что большую часть ее обязанностей передали искусственному интеллекту. Кроме того, компанию обязали выплатить ей компенсацию. Уточнялось, что она занимала должность категорийного менеджера с полным рабочим днем, а начальство предложило ей перейти на двухчасовой день с понижением заработной платы. Женщина не согласилась, ее трудовой договор был расторгнут, тогда она подала в суд. При этом в самой компании утверждают, что причиной увольнения работницы было то, что она нарушала трудовой договор.