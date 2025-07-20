Балынин назвал виды деятельности, где ИИ не сможет заменить человека

Искусственный интеллект сейчас востребован во всех сферах, однако за ним необходим контроль со стороны человека. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Ранее Преображенский суд Москвы восстановил на работе местную жительницу, которую уволили из коммерческой фирмы из-за того, что большую часть ее обязанностей передали искусственному интеллекту. Кроме того, компанию обязали выплатить ей компенсацию. Уточнялось, что она занимала должность категорийного менеджера с полным рабочим днем, а начальство предложило ей перейти на двухчасовой день с понижением заработной платы. Женщина не согласилась, ее трудовой договор был расторгнут, тогда она подала в суд. При этом в самой компании утверждают, что причиной увольнения работницы было то, что она нарушала трудовой договор.
«У искусственного интеллекта в силу понятных причин отсутствуют возможности тактического и стратегического целеполагания, он также не способен принимать на себя ответственность за получаемые результаты, которые далеко не всегда являются верными, а, соответственно, требуют дополнительной проверки. Для этого нужны люди, только они способны обеспечить корректное и общественно полезное использование современных достижений научно-технического прогресса», — сказал собеседник издания.
Балынин также в разговоре с aif.ru назвал сферы, где искусственный интеллект заменит человека.
До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал aif.ru, когда работник может оспорить увольнение из-за внедрения искусственного интеллекта.