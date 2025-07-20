СБУ объявила в розыск Николая Баскова

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста РФ Николая Баскова. Об этом сообщило в воскресенье, 20 июля, ТАСС, ссылаясь на базу данных ведомства.
Уточняется, что исполнителю присвоили статус разыскиваемого еще в марте 2022 года. Кроме того, Басков с 2017 года числится в базе данных украинского сайта «Миротворец»*.
Он обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины. Артисту заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сказано в статье.
В ноябре прошлого года украинский президент Владимир Зеленский лишил певца государственных наград Украины.
Гендиректора телеканала «Спас» и телеведущего Бориса Корчевникова объявила в розыск Служба безопасности Украины. Об этом 19 июля стало известно из данных украинских органов власти. Журналисту вменяют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также незаконное пересечение госграницы.
Ранее стало известно, что СБУ и МВД Украины объявили в розыск главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину и министра просвещения РФ Сергея Кравцова: их также разыскивают по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
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