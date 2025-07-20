Рогов: все бункеры в Запорожье известны и будут зачищены от ВСУ

Говоря о действующих подземных городах ВСУ, Рогов отметил, что не может их назвать, вероятно, из соображений безопасности. Однако эксперт подчеркнул, что «где бы ни находились, они будут зачищены от бандеровской плесени, которая размножается без солнца».