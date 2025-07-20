Рогов: все бункеры в Запорожье известны и будут зачищены от ВСУ

Подземные города, в которых ВСУ прячут боеприпасы, танки, БТР, будут найдены и зачищены, сообщил в беседе с aif.ru глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Практика подземных городов присутствует у бандеровцев традиционно — еще в годы ВОВ они там прятались от Красной армии. Часть из них превратили в укрепления на случай ядерного конфликта, например, в Запорожской области», — сказал он.
Говоря о действующих подземных городах ВСУ, Рогов отметил, что не может их назвать, вероятно, из соображений безопасности. Однако эксперт подчеркнул, что «где бы ни находились, они будут зачищены от бандеровской плесени, которая размножается без солнца».
Рогов добавил, что в подземных городах ВСУ могут прятать большое количество боеприпасов, технику, в том числе танки и БТР.
По его словам, российские военные уничтожают вражеские подземные сооружения с помощью авиационных бомб.
Напомним, глава штаба парашютно-десантного батальона ВС РФ с позывным Байкал рассказал о найденных подземных городах, которые ВСУ выкопали в Каменском Запорожской области.
Украинские военные выстроили подземные ходы между подвалами, жилыми домами и огневыми позициями.