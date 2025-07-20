Как россиянка выиграла первенство Европы по боксу

Полина Устименко из города Нижнеудинска Иркутской области стала чемпионкой Европы по боксу среди девушек в категории до 70 кг. Счёт был 5−0, чистая победа! Она принесла России одну из 12 золотых медалей, при максимально возможном числе — 13. На этот раз соревнования прошли в городе Нови-Пазар, в Сербии. Девушка из Иркутской области боролась с испанкой Захирой Паррал и белорусской Дарьей Кравцовой. Полина рассказала корреспонденту irk.aif.ru, как ей удалось завоевать золото.
«Мама просто расплакалась».
Многие начинают заниматься спортом с самого детства. Кто-то сразу представляет себя на пьедестале, а кто-то просто идёт к своим целям. Полина делает это с семи лет, и уже в 15 лет получила титул сильнейшей девушки в Европе.
«Я в боксе с 2017 года, 8 лет в этом году, как я занимаюсь спортом. О таких наградах даже не задумывалась, просто шла к своей цели. Когда я поехала на чемпионат, меня поддерживала не только вся семья, но и весь город, область, страна. Когда мама узнала о победе, она не сказала ничего, просто расплакалась», — рассказывает Полина Устименко.
Встречают по одёжке, а провожают по результатам. Каждый, кто прибыл на чемпионат, уже показал себя ранее как профессиональный спортсмен.
«Хорошо встретили в Москве, тепло и душевно. Жаль только цветы, которые нам подарили, их было очень сложно везти. В Сербии очень вкусно кормили, гостеприимно встретили», — поделилась впечатлениями спортсменка.
Дружба начинается со ссадин.
На арене — спарринг, но что в жизни? Соревнования уровня Европы или мира — отличная возможность для кандидатов из разных школ обмениваться опытом. И, как рассказывает чемпионка, в некоторых случаях вчерашние ссадины становятся воспоминанием о начале крепкой дружбы.
«Каждый бой — это обмен опытом. Даже без слов. Часто с бывшими соперниками мы становимся друзьями. Общение, как правило, ладится. С моей соперницей с чемпионата мне тоже удалось пообщаться, она из Испании, поэтому говорили мы на ломаном английском, но друг друга понимали без проблем», — говорит Полина.
На эмоциях до последнего.
Нужно ли на ринге проявлять эмоции, или голова должна быть холодной? Каждый спортсмен и тренер отвечает на этот вопрос по-своему, единого мнения нет.
«Во время боя лично я стараюсь быть на эмоциях. Да, кому-то это вредит, но меня только подталкивает. И когда я выхожу на агрессию, показываю лучший результат. Если описывать бокс всего тремя словами, то для меня это сила, целеустремлённость и радость», — делится Полина своим опытом.
На многих соревнованиях Россия уже несколько лет выступает под нейтральным флагом. Однако для спортсменов национальные флаг и гимн остаются очень важной частью соревнований, они придают им силу.
«Есть “вторая Европа”, туда мы не ездили, там нам бы пришлось выступать в нейтральном статусе, нам это не нужно. К нашей всеобщей радости, мы выступали под своим флагом и со своим гимном. Это дало нам стимул, придало сил», — рассказала Полина.
«Буду учить до талого».
«Спорт сильно повлиял на мой характер и на мою жизнь. Я стала более целеустремлённой, начала увереннее идти к своим целям. Это касается и обычной жизни. Например, я поставила себе цель: мне нужно выучить что-нибудь. Благодаря такой закалке характера я буду сидеть, что называется, до талого и учить», — рассказала спортсменка.
Спортивная карьера девушки в самом расцвете, и мы ещё не раз увидим её на аренах, поддерживая и переживая за результат. Полина поделилась, что и профессию свою тоже хочет связать со спортом.
«У меня есть мечты, связанные со спортом, поэтому эта победа — уверенный шаг к ним. Это огромнейший опыт и очень важная, очень большая награда для меня. Я буду боксировать, пока мне не запретят, минимум до 40 лет. Профессию тоже хочу связать со спортом, хочу пойти учиться на тренера», — рассказала Полина Устименко о своих планах.