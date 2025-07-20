Как россиянка выиграла первенство Европы по боксу

«Я в боксе с 2017 года, 8 лет в этом году, как я занимаюсь спортом. О таких наградах даже не задумывалась, просто шла к своей цели. Когда я поехала на чемпионат, меня поддерживала не только вся семья, но и весь город, область, страна. Когда мама узнала о победе, она не сказала ничего, просто расплакалась», — рассказывает Полина Устименко.