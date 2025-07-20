Пулково примет все рейсы, перенаправленные из Москвы из-за временных ограничений

Ранее, примерно в 2:00 по московскому времени, Росавиация объявила о введении ограничений на работу аэропортов Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. К утру ограничения были сняты. В Пулково уточнили, что из-за увеличившегося потока авиарейсов сотрудники всех операционных подразделений переведены на усиленный режим работы.