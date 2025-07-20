Суд 8 сентября проверит законность возвращения квартиры артистке Долиной

Московский городской суд 8 сентября проведёт заседание, в ходе которого проверит законность о возвращении народной артистке РФ Ларисе Долиной квартиры, которой она лишилась из-за действий телефонных аферистов, сообщили журналистам в судебной инстанции.
«Судебное заседание назначено на 8 сентября, в 10:35 мск», — сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.
Долина стала жертвой мошенников в 2024 году. Она продала квартиру матери-одиночке Полине Лурье. Стоимость объекта недвижимости, по некоторым данным, составляет около 112 млн рублей.
В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной об оспаривании сделок по отчуждению объекта недвижимости. Право собственности было признано за народной артисткой. При этом суд отказал Лурье в удовлетворении встречных требований.
Напомним, 15 июля появилась информация о том, что уголовное дело о мошенничестве в отношении Долиной поступило для рассмотрения по существу в Мещанский суд Москвы. Общая сумма ущерба оценивается в более чем 317 млн рублей.