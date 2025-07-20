В розыске на Украине Басков находится с 2022 года, а в 2017 году был внесен в базу скандального украинского сайта «Миротворец». В Киеве певцу предъявлены обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины.
Кроме того, Баскову заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в Незалежной. Напомним, что в ноябре 2024 года главарь киевского режима Владимир Зеленский лишил российского артиста ряда государственных наград.
Как KP.RU писал ранее, писатель, автор книги «Время героев» Олег Рой внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Как сообщают РИА Новости, Рой попал туда за якобы «публичную поддержку российской агрессии», а также покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.