Верховный суд разрешил не сносить самострой при одном условии

Самовольные объекты капитального строительства в России могут быть сохранены, если не представляют опасности и не нарушают права граждан, указано в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.
Суд рассмотрел дело жительницы прибрежной станицы Краснодарского края, получившей разрешение на строительство двухэтажного жилого дома, но возведшей трехэтажную гостиницу. Районная администрация обратилась в суд с требованием привести объект «к соответствию с разрешительной документацией».
Суд принял во внимание экспертные выводы: при строительстве соблюдены технические регламенты, противопожарные и санитарные нормы, требования сейсмобезопасности. Здание не влияет на соседние участки, не перекрывает световые проемы, угроз жизни и здоровью не выявлено.
Коллегия встала на сторону застройщицы, указав, что при спорах о самовольных постройках должны учитываться не формальные параметры разрешения, а безопасность и права третьих лиц. Суд также не увидел препятствий для перевода земли из категории «под индивидуальное жилищное строительство» в «для туристического обслуживания».
Отмечается, что нарушение градостроительных норм при возведении объекта, не создающее угрозы и не ущемляющее интересы третьих лиц, может признаваться судом незначительным и не препятствующим сохранению самовольной постройки.
Дело направлено на новое рассмотрение с обязательным учетом правовой позиции ВС РФ.
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