Верховный суд разрешил не сносить самострой при одном условии

Коллегия встала на сторону застройщицы, указав, что при спорах о самовольных постройках должны учитываться не формальные параметры разрешения, а безопасность и права третьих лиц. Суд также не увидел препятствий для перевода земли из категории «под индивидуальное жилищное строительство» в «для туристического обслуживания».