Психолог Ланг раскрыл связь между последователями псевдокоучей и маньяками

Недобросовестные коучи не решают проблему травмированного человека, а позволяют ему выплеснуть обиды, на женщина например, с помощью агрессии, что схоже с наклонностями сексуальных маньяков, сообщил в беседе с aif.ru психолог Сергей Ланг.
«Горе-коуч позволяет травмированному мужчине обиды на женщин выплеснуть через агрессию. Он им говорит: “Подойди ущипни, потрогай, обними, сделай то, что ты хочешь”», — пояснил эксперт.
Ланг добавил, что травмированные мужчины охотно в эти наставления верят, поэтому делают, что им говорят. При этом такие мужчины не считают себя виноватыми.
«Это типичное поведение многих сексуальных маньяков. Они всегда уверены, что они убивают жертву не потому, что они больные сексуальные маньяки, а потому что женщина вела себя неподобающе, шла в короткой юбке. Он считает, что женщина принудила его к убийству. И здесь то же самое», — подчеркнул психолог.
Специалист призвал на государственном уровне отслеживать коучей, которые предлагают сомнительные услуги.
Ранее Ланг прокомментировал деятельность скандального коуча Алекса Лесли.
Напомним, ранее стало известно, что Лесли решил вернуться в Москву. В июне в отношении него возбудили уголовное дело по статье о склонении к изнасилованию.
Его ученики приставали к девушкам на улицах Москвы, трогая их за интимные места. Некоторых последователей коуча задержали и обвинили в мелком хулиганстве.