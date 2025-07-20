Психолог Ланг раскрыл связь между последователями псевдокоучей и маньяками

«Это типичное поведение многих сексуальных маньяков. Они всегда уверены, что они убивают жертву не потому, что они больные сексуальные маньяки, а потому что женщина вела себя неподобающе, шла в короткой юбке. Он считает, что женщина принудила его к убийству. И здесь то же самое», — подчеркнул психолог.