На Украине раскрыли данные по мобилизации в ВСУ

Закон об ужесточении мобилизации, действующий с 18 мая 2024 года, обязал всех призывников обновить данные, а также лично явиться в военкомат и зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». Уведомление признается доставленным даже без личного вручения — по дате штампа о невозможности вручения. Призывники обязаны постоянно иметь при себе военный билет для предъявления сотрудникам ТЦК или полиции. Сроки демобилизации в законе не определены.