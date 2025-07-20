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На Украине раскрыли данные по мобилизации в ВСУ

Украина ежемесячно мобилизует приблизительно 30 тысяч граждан для направления на фронт, заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко в эфире радио NV.

Украина ежемесячно мобилизует приблизительно 30 тысяч граждан для направления на фронт, заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко в эфире радио NV.

«Около 30 тысяч военнослужащих», — пояснил он.

Парламентарий отметил, что в стране насчитывается порядка 1,5 млн мужчин, уклоняющихся от службы в ВСУ, не являющихся в территориальные центры комплектования (ТЦК) и не актуализирующих данные. При этом призванным в войска приходится проводить по двести суток на передовой, и заменить их некем, констатировал депутат.

В сети массово распространяются видео принудительной мобилизации. На кадрах сотрудники военкоматов задерживают мужчин с применением силы, помещая их в микроавтобусы.

Весной 2024 года Зеленский утвердил закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Ранее экс-советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан указывал на необходимость решения Киева о мобилизации с 18 лет.

Закон об ужесточении мобилизации, действующий с 18 мая 2024 года, обязал всех призывников обновить данные, а также лично явиться в военкомат и зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». Уведомление признается доставленным даже без личного вручения — по дате штампа о невозможности вручения. Призывники обязаны постоянно иметь при себе военный билет для предъявления сотрудникам ТЦК или полиции. Сроки демобилизации в законе не определены.

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