В России разрешили не сносить безопасный самострой

В ходе рассмотрения дела жительницы одной из прибрежных станиц Краснодарского края выяснилось, что она имела разрешение на строительство двухэтажного жилого дома, однако вместо него возвела трехэтажную гостиницу. Районная администрация через суд потребовала привести здание в соответствие с выданной разрешительной документацией. Экспертиза установила, что построенное здание соответствует техническим регламентам, противопожарным и санитарным нормам, а также требованиям сейсмобезопасности. Нарушений инсоляции и перекрытия окон помещений соседних домов выявлено не было, угрозы для жизни и здоровья граждан не обнаружено.