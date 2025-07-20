Балынин рассказал, как применение ИИ повлияет на зарплаты работников

Заработные платы из-за развития искусственного интеллекта в ближайшие годы сокращаться не будут. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Ранее Преображенский суд Москвы восстановил на работе местную жительницу, которая была уволена из коммерческой организации из-за того, что большую часть ее обязанностей передали искусственному интеллекту. Кроме того, компанию обязали выплатить ей компенсацию. Уточнялось, что она работала категорийным менеджером полный рабочий день, а руководство фирмы предложило ей перейти на двухчасовой день с понижением заработной платы. Женщина не согласилась, ее трудовой договор был расторгнут, тогда она подала в суд. При этом в самой компании утверждают, что настоящей причиной увольнения сотрудницы было то, что она существенным образом нарушала трудовой договор.
«Развитие искусственного интеллекта способствует трансформации требуемого набора компетенций у работников. Более того, появляются новые профессии, которые связаны с практическим применением искусственного интеллекта. Заработные платы из-за развития искусственного интеллекта в ближайшие годы сокращаться не будут, я не вижу никаких угроз в этом вопросе. При этом подчеркну, что работники, обладающие компетенциями и опытом в области практического использования искусственного интеллекта и быстрой обработки больших объемов данных, будут иметь дополнительное конкурентное преимущество на рынке труда, а оплата их труда зачастую будет выше. Поэтому не нужно бояться осваивать новые компетенции, отвечающие современным мировым тенденциям научно-технологического развития», — сказал собеседник издания.
Балынин также в разговоре с aif.ru назвал сферы, где искусственный интеллект заменит человека.
До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал aif.ru, когда работник может оспорить увольнение из-за внедрения искусственного интеллекта.