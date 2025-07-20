Белорусский врач сказала, почему гипертоники принимают много таблеток

«Когда же целевой уровень артериального давления достигнут, врача можно посещать не чаще одного раза в квартал или полугодие», — подчеркнула Татьяна Нечесова и отметила, что раз в год таким больным надо обязательно обследовать органы-мишени, а это сердце, сосуды, почки.