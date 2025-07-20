Белорусский врач сказала, почему гипертоники принимают много таблеток

Белорусский кардиолог, ведущий научный сотрудник лаборатории артериальной гипертонии РНПЦ «Кардиология» кандидат медицинских наук Татьяна Нечесова назвала главную причину, почему гипертоники часто принимают по несколько лекарственных препаратов для снижения давления.
По словам медика, на фармацевтическом рынке Беларуси представлены препараты всех пяти групп лекарственных средств, которые Европейское общество по кардиологии и Европейская Лига по артериальной гипертензии рекомендуют для лечения пациентов с этим распространенным в Беларуси заболевание. Это ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, диуретики, антагонисты кальциевых каналов, блокаторы бета-рецепторов, антагонисты к рецепторам ангиотензина II.
«Эффективный контроль уровня артериального давления редко возможен только с помощью одного лекарственного препарата. Большинство пациентов для адекватного контроля артериального давления должны получать 2−3 лекарственных средства», — отметила Татьяна Нечесова.
По ее словам, для удобства лечения сейчас предлагается много фиксированных комбинаций препаратов, в которых содержится два лекарства с разными механизмами действия.
Татьяна Нечесова отметила, что оптимальными лекарствами будут такие, которые действуют плавно в течение суток, обладают защитным действием в отношении органов-мишеней, не ухудшают углеводный и липидный профиль, а также не снижают работоспособность и качество жизни.
Кардиолог отметила, что в белорусских аптеках пациенты всегда могут найти лекарства по своему кошельку.
«Белорусская фармацевтическая промышленность активно включилась в производство отечественных антигипертензивных препаратов, что позволило снизить их стоимость. Только необходимо помнить, что у каждого больного с артериальной гипертензией — своя таблетка и правильно назначить ее может только врач», — подчеркнула кардиолог.
Татьяна Нечесова отметила, что во время подбора оптимального препарата рекомендуется посещать врача как минимум раз в месяц.
Идеально, если пациент измеряет давление дважды в день и записывает показания. Эти данные помогу врачу скорректировать лечение при необходимости.
«Когда же целевой уровень артериального давления достигнут, врача можно посещать не чаще одного раза в квартал или полугодие», — подчеркнула Татьяна Нечесова и отметила, что раз в год таким больным надо обязательно обследовать органы-мишени, а это сердце, сосуды, почки.
По словам кардиолога, современные лекарственные средства от давления позволяют не только его снизить, но и уменьшить толщину стенок левого желудочка сердца, повысить эластичность сосудов, предотвратить развитие почечной и сердечной недостаточности.
Татьяна Нечесова подчеркнула, что пациентам надо быть союзниками со своими лечащими врачами, а не противниками, и помнить, что лечение гипертонии длительное, часто в течение всей жизни.
Кстати, вот чем часто хронически болеют белорусы в 2025: гипертония (2,2 миллиона только выявленных больных!), сахарный диабет, онкология, катаракта и глаукома.
Мы писали, что белорусский медик рассказал об идеальной разнице между верхним и нижним давлением.