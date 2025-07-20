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В Роспотребнадзоре Красноярска рассказали об опасности сладкой газировки

Региональный Роспотребнадзор предупреждает о вреде сладких газированных напитков для здоровья.

Региональный Роспотребнадзор предупреждает о вреде сладких газированных напитков для здоровья.

Эксперты ведомства рассказали, чем опасна популярная летняя освежающая продукция.

Во-первых, сладкая газировка наносит вред зубам. Сахар и кислота, содержащиеся в этих напитках, постепенно разрушают зубную эмаль.

Во-вторых, газировка содержит соли фосфорной кислоты. Чрезмерное употребление этих напитков приводит к избытку фосфора в организме, что негативно влияет на усвоение кальция — важнейшего минерала, отвечающего за плотность костей.

В-третьих, регулярное употребление сладких газированных напитков является одной из главных причин развития ожирения и сахарного диабета.

Одна банка сладкого напитка в среднем содержит около 40 граммов свободного сахара, что эквивалентно 8−10 чайным ложкам.

Вывод очевиден: не стоит злоупотреблять сладкой газировкой. Гораздо полезнее отдать предпочтение другим, более здоровым напиткам.

Как ранее писал «МК в Красноярске», диетолог предупредила об опасных последствиях употребления газировки. По наблюдениям эксперта, регулярное употребление газированных напитков приводит к незаметному увеличению калорийности ежедневного питания.