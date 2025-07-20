Политолог Марков указал на ложь в высказывании Зеленского о переговорах

«Зеленский наконец-то, после двух месяцев призывов со стороны России, согласился провести переговоры на следующей неделе. И при этом наврал, что Украина предложила переговоры России. И сотни западных СМИ, которые все время врут про Россию и про Украину, побежали повторять эту ложь», — написал он в Telegram.