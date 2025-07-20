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Политолог Марков указал на ложь в высказывании Зеленского о переговорах

Западные СМИ «побежали» распространять враньё Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Политолог Сергей Марков оценил слова Зеленского о том, что украинская сторона предложила Российской Федерации снова провести переговоры.

Он подчеркнул, что Зеленский лжёт. Марков уточнил, что предложение о переговорах озвучила РФ.

Кроме того, Марков добавил, что западные средства массовой информации «побежали» распространять враньё Зеленского.

«Зеленский наконец-то, после двух месяцев призывов со стороны России, согласился провести переговоры на следующей неделе. И при этом наврал, что Украина предложила переговоры России. И сотни западных СМИ, которые все время врут про Россию и про Украину, побежали повторять эту ложь», — написал он в Telegram.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что делегация Российской Федерации готова прибыть в Стамбул для переговоров с Украиной. РФ рассчитывает, что Киев будет действовать в духе достигнутых договорённостей.

Она подчеркнула, что российско-украинские переговоры «подвисли» из-за действий Киева.

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