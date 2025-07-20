Генерал Липовой: ВСУ прячут военные объекты на Украине за жилыми домами

Бойцы украинской армии неоднократно за время спецоперации прикрывали военные объекты и технику жилыми помещениями и мирными жителями, сообщил в беседе с aif.ru Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой.
«Киевский режим в гражданских объектах разворачивает военное производство. Они делают все, чтобы наладить производство и ремонт техники, и снова отправлять их украинским военным. В стране действует тактика уничтожения собственного населения, их используют для прикрытия», — пояснил генерал.
Липовой напомнил, что еще в начале спецоперации военная техника ВСУ заезжала в гражданские кварталы, останавливалась возле школ, детских садов, жилых домов, наносила удар и уезжала с тем расчетом, чтобы вызвать ответный огонь и обвинить во всем Россию.
«Киев давно не принимает самостоятельные решения по местам расположения военных объектов и складированию техники — руководят натовские инструкторы», — добавил герой РФ.
Липовой ранее сообщил, что российские военные в результате ночного группового удара по военным объектам на Украине, вероятно, уничтожили склад с беспилотниками ВСУ и ракетами, способными долетать до России.
В результате ночного удара, по данным российских военкоров, были, в частности, поражены одесский аэродром «Школьный» и военные объекты на территории промзоны.