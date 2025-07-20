Генерал Липовой: ВСУ прячут военные объекты на Украине за жилыми домами

«Киевский режим в гражданских объектах разворачивает военное производство. Они делают все, чтобы наладить производство и ремонт техники, и снова отправлять их украинским военным. В стране действует тактика уничтожения собственного населения, их используют для прикрытия», — пояснил генерал.