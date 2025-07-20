Российские пограничники разворачивают мигрантов за экстремистские подписки

В качестве причины отказа во въезде в одном из документов указывается, что гражданин Таджикистана Дилшод А. не прошел пограничный контроль из-за подписок на каналы с проповедями представителей радикальных течений, запрещенных в России. «В ходе проверки добровольно предоставленного мобильного устройства установлено, что в видеохостинге YouTube выявлены подписки на исламские каналы, в которых опубликованы видеозаписи исламских радикальных проповедников, запрещенных на территории РФ», — говорится в судебном акте. Кроме того, Дилшод А. просматривал контент, содержащий антироссийскую пропаганду. Текст материалов суда передает ТАСС.