Глава СК России потребовал доклад о транспортной доступности в Тофаларии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав представителей малочисленного народа историко-культурного региона Тофалария Иркутской области на транспортную доступность. Об этом КП-Иркутск сообщили в СК Иркутской области, со ссылкой на информационный центр СК России.
— Ранее было принято решение о сокращении количества рейсов 25-местного вертолета. Из-за этого местные жители, среди которых дети, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья, не могут добраться до медицинских и социальных учреждений, которые находятся в ближайшем населенном пункте. Кроме этого, надлежащим образом не налажена доставка продуктов, лекарств и пенсионных выплат, — говорится в сообщении.
Региональный СК организовал процессуальную проверку. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Иркутской области Сергею Базарову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнения поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в одной из квартир жилого дома на улице Севастопольской в областном центре произошла разгерметизация электронагревательного котла. В результате инцидента в помещении выбило окна и двери, части разрушены перегородки и перекрытие между этажами. 45-летняя женщина получила травмы рук и ног, а 14-летний школьник перелом ноги.