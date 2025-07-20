Глава СК России потребовал доклад о транспортной доступности в Тофаларии

— Ранее было принято решение о сокращении количества рейсов 25-местного вертолета. Из-за этого местные жители, среди которых дети, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья, не могут добраться до медицинских и социальных учреждений, которые находятся в ближайшем населенном пункте. Кроме этого, надлежащим образом не налажена доставка продуктов, лекарств и пенсионных выплат, — говорится в сообщении.