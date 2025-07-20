Аномальная жара днем и холодные ночи: какая погода ждет жителей России до конца лета

В Мурманской области с 19 по 22 июля столбики термометров поднимутся до 27−29 градусов. В Карелии установится жара в 25−27 градусов. На юге страны — в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии — температура может достичь 40 градусов. На Дальнем Востоке, особенно в северных районах Якутии, воздух прогреется до 32 градусов, а в Сахалинской области, Хабаровском и Амурском краях — до 35.