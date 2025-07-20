Глава Astronomer Байрон покинул пост после скандала на концерте Coldplay

Генеральный директор американской компании Astronomer Энди Байрон покинул свой пост после скандала на концерте популярной британской рок-группы Coldplay, сообщил журнал Newsweek.
Организация, которую он возглавлял, работает в сфере технологий по обработке данных.
По информации журналистов, в Astronomer заявили, что поведение Байрона не соответствует стандартам компании в «области поведения и ответственности».
Напомним, на концерте Coldplay была случайно раскрыта измена Байрона. Вместе с женщиной он попал в объектив «камеры поцелуев». Увидев себя на телеэкране, обнимающаяся пара попыталась скрыть свои лица.
Выяснилось, что Байрон был не с супругой, а с коллегой — Кристин Кэбот, которая является директором по персоналу Astronomer. После скандала организация инициировала расследование.