Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Astronomer Байрон покинул пост после скандала на концерте Coldplay

В Astronomer заявили, что поведение Байрона не соответствует стандартам компании в «области поведения и ответственности».

Источник: Аргументы и факты

Генеральный директор американской компании Astronomer Энди Байрон покинул свой пост после скандала на концерте популярной британской рок-группы Coldplay, сообщил журнал Newsweek.

Организация, которую он возглавлял, работает в сфере технологий по обработке данных.

По информации журналистов, в Astronomer заявили, что поведение Байрона не соответствует стандартам компании в «области поведения и ответственности».

Напомним, на концерте Coldplay была случайно раскрыта измена Байрона. Вместе с женщиной он попал в объектив «камеры поцелуев». Увидев себя на телеэкране, обнимающаяся пара попыталась скрыть свои лица.

Выяснилось, что Байрон был не с супругой, а с коллегой — Кристин Кэбот, которая является директором по персоналу Astronomer. После скандала организация инициировала расследование.