Тактика Израиля: Рогов рассказал о подземных бункерах ВСУ в Запорожье

Освободившие село Каменское в Запорожской области российские военные обнаружили там сложную систему подземных укреплений ВСУ, напоминающую подземные города.
Похожее сооружение несколько недель назад обнаружили в Израиле — система тоннелей соединяет бункер премьер-министра Нетаньяху со штабом ЦАХАЛ.
Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с aif.ru рассказал, как выглядят подземные города, что ВСУ там прячут и каким оружием их уничтожают российские военные.
Города разветвляются на сотни кв. метров.
Рогов рассказал, что вражеские подземные города, которые ему доводилось видеть, представляют собой довольно большие помещения.
«Подземные города представляют собой помещения размером в несколько сотен квадратных метров. Стены в них иногда разделены перегородками. Этих площадей достаточно для складирования боеприпасов и техники», — пояснил Рогов.
Еще один вид подземных жилищ ВСУ — небольшие выкопанные капсулы, размером с одну комнату. Их обычно сооружают вдоль линии обороны.
«Это железобетонные конструкции, которые являются новоделами. Они закапываются на глубину от одного-двух метров и глубже», — добавил эксперт.
Хранилища подземных городов вмещают танки и БТР.
ВСУ могут прятать в подземных городах различную военную технику, в том числе танки и бронетранспортеры, добавил Рогов.
«В эти хранилища могут въехать даже танки, которые отрабатывают по цели, а затем прячутся обратно. Это достаточно эффективное средство для хранения техники, боеприпасов и личного состава, но российские военные их все равно раскрывают», — пояснил эксперт.
Говоря об эффективности подземных сооружений, Рогов отметил, что иногда они способны замедлять наступление российской армии.
Но подземные города, по словам специалиста, не панацея, поскольку «воюют все же люди».
«Однозначно, это замедляет наше наступление, потому что выковыривать их оттуда непростая задача — это не один удар чаще всего. Но это не панацея — воюют люди, а не подземные города», — сказал он.
Ничего не спасет от российских ФАБ.
Российские военные, по словам Рогова, уничтожают подземные города ВСУ с помощью авиационных бомб (ФАБ).
«Подземные города достаточно эффективны для сохранения техники, личного состава, боеприпасов, но при раскрытии местоположения от нашей тяжелой авиации, то есть от ФАБ, их ничего не спасает», — подчеркнул эксперт.
Рогов, говоря о зачистке подземных городов, отметил, что все сооружения украинских военных будут уничтожены, где бы они ни находились.
«Практика подземных городов присутствует у бандеровцев традиционно — еще в годы ВОВ они там прятались от Красной армии. Часть из них превратили в укрепления на случай ядерного конфликта, например, в Запорожской области», — сказал он.
Эксперт отметил, что все подземные города «будут зачищены от бандеровской плесени, которая размножается без солнца».
Напомним, глава штаба парашютно-десантного батальона ВС РФ с позывным Байкал рассказал о найденных подземных городах, которые ВСУ выкопали в Каменском Запорожской области.
Украинские военные выстроили подземные ходы между подвалами, жилыми домами и огневыми позициями, воспользовавшись тем, что населённый пункт долгое время оставался вне зоны активных боевых действий.
Уточняется, что строительство подземного города заняло почти два года.