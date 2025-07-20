20 июля в Казахстане ожидаются ливни, сильный ветер и жара до +45°

Штормовые предупреждения ожидаются:
20 июля ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, шквал. Днем на севере, востоке, юге области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный ночью на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 25 м/с, днем на западе, севере, юге области 15−20, порывы 25 м/с. На западе, в центре области ожидается высокая пожарная опасность, на востоке, юге области сохранится высокая пожарная опасность.
В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный порывы 15−20 м/с.
20 июля ночью на севере, востоке, в центре области Абай ожидаются гроза, шквал. Днем на востоке, юге области гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный ночью на севере, востоке, в центре области 15−20, порывы 23−28 м/с, днем на востоке, юге, в центре области 15−20, порывы 25 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Семее ночью ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный ночью и утром порывы 15−20 м/с.
Днем на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью на горных перевалах, днем на севере, западе, в горных районах области 15−20, порывы 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 42 градуса. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Шымкенте ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15−20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Туркестане ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15−20 м/с. Днем пыльная буря. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Таразе ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В центре, на юге, севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный 15−20, днем на юге области порывы 25 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Кызылорде временами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В области Жетісу ветер юго-западный днем на востоке, в центре области порывы 15−20 м/с.
В Талдыкоргане ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35−36 градусов.
Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с.
В Конаеве днем ожидается сильная жара 36−38 градусов.
В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный на западе, востоке, юге области временами порывы 15−20 м/с. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.
В области Ұлытау ожидается ветер северо-восточный утром и днем на востоке, в центре области порывы 15−20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный утром и днем порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Атырауской области ветер восточный, юго-восточный, днем на западе области порывы 15−20 м/с. По области ожидается сильная жара 35−39 градусов. На севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области высокая пожарная опасность.
В Атырау днем ожидается сильная жара 37−39 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Днем в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35−37 градусов. На севере, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на юге, западе Актюбинской области ожидается сильная жара 35−36 градусов. На юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, северо-востоке области высокая пожарная опасность.
Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 38−40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
20 июля ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.
Ночью и утром на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
Ночью и утром на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный днем порывы 15−20 м/с.
В Петропавловске ветер западный днем порывы 15−20 м/с.
В Павлодарской области ожидается ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. На юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.