20 июля в Казахстане ожидаются ливни, сильный ветер и жара до +45°

20 июля ночью на севере, востоке, в центре области Абай ожидаются гроза, шквал. Днем на востоке, юге области гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный ночью на севере, востоке, в центре области 15−20, порывы 23−28 м/с, днем на востоке, юге, в центре области 15−20, порывы 25 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.