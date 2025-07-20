Жителей Башкирии ждут на сельхозярмарках.

В городах и районах Башкирии сегодня продолжат свою работу сельскохозяйственные ярмарки, стартовавшие на этой неделе 18 июля. Об этом напомнили в пресс-службе министерства торговли и услуг РБ.
Традиционно на таких ярмарках можно купить натуральные продукты местного производства. За три дня будет организовано в общей сложности 47 ярмарочных площадок. Места проведения ярмарок в том или ином муниципалитете можно найти на сайте минторга региона по ссылке.
Так, например, в Уфе ярмарочная торговля будет вестись сегодня на ул. Рабкоров, 20 и перед Дворцом спорта, сообщал Башинформ.