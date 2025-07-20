Успехи российских военнослужащих в ходе специальной военной операции могут привести к массовому отступлению Вооружённых сил Украины со своих позиций, заявил Александр Меркурис.
«Давление россиян постоянно усиливается, и украинцы признают, что у русских слишком много танков, снарядов и боеприпасов, чтобы они могли их сдержать», — сказал он.
Аналитик из Британии уточнил, что, по его мнению, украинская сторона готова на всё «ради сохранения информационного вакуума». При этом в Киеве понимают, как обстоят дела на самом деле.
Комментарий Меркуриса прозвучал в эфире The Duran.
По его словам, украинские власти пытаются уменьшить поток информации, чтобы остановить панику, а также массовое дезертирство среди украинских солдат.
«Даже украинские заявления о якобы сбитии беспилотников и большинства ракет становятся всё больше теряют связь с реальностью», — подчеркнул Меркурис.
Ранее Меркурис заявил, что в украинской столице проводится подготовка эвакуации Зеленского.