Продюсер Дзюник раскрыл гонорар группы «Мираж» за выступление

До этого музыкальный критик Сергей Соседов высказал сомнение в искренности ажиотажа вокруг возвращения популярности Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой. Несмотря на то что в социальных сетях молодежь танцует под хиты «Плывет веночек» и поет «Ясный мой свет», эксперт отметил, что сам не наблюдает какого-либо реального успеха этих артисток среди зумеров.