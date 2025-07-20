Омск потерял опытного руководителя уголовного розыска

Виталий Валерьевич Шерман посвятил службе в УР долгие годы, участвовал в раскрытии большого количества преступлений. Профессионализм омича и преданность делу не раз отмечались руководством. В региональной полиции выразили глубокие соболезнования близким полковника. Память о нем сохранится в сердцах тех, кто знал и работал с ним.