Омск потерял опытного руководителя уголовного розыска

В пятницу, 18 июля 2025 года, не стало начальника отдела организации розыскной деятельности Управления уголовного розыска УМВД по Омской области. О скоропостижной кончине полковника полиции Виталия Шермана сообщили его коллеги.
Виталий Валерьевич Шерман посвятил службе в УР долгие годы, участвовал в раскрытии большого количества преступлений. Профессионализм омича и преданность делу не раз отмечались руководством. В региональной полиции выразили глубокие соболезнования близким полковника. Память о нем сохранится в сердцах тех, кто знал и работал с ним.
«Светлая память о Виталии Валерьевиче навсегда останется в сердцах его коллег», — говорится в некрологе.
Редакция «КП Омск» присоединяется к словам соболезнования родным умершего.