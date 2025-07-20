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Омск потерял опытного руководителя уголовного розыска

Скончался полковник полиции Виталий Шерман.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 18 июля 2025 года, не стало начальника отдела организации розыскной деятельности Управления уголовного розыска УМВД по Омской области. О скоропостижной кончине полковника полиции Виталия Шермана сообщили его коллеги.

Виталий Валерьевич Шерман посвятил службе в УР долгие годы, участвовал в раскрытии большого количества преступлений. Профессионализм омича и преданность делу не раз отмечались руководством. В региональной полиции выразили глубокие соболезнования близким полковника. Память о нем сохранится в сердцах тех, кто знал и работал с ним.

«Светлая память о Виталии Валерьевиче навсегда останется в сердцах его коллег», — говорится в некрологе.

Редакция «КП Омск» присоединяется к словам соболезнования родным умершего.