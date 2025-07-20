Синоптик предупредил о мокром снеге и резком похолодании в ряде регионов

По его словам, аномально холодная погода установится на Урале с субботы. В Татарстане и центральных областях ПФО также ожидается отклонение на 4 градуса ниже нормы. К выходным холод распространится на юг Западной Сибири с экстремально низкими температурами. Ожидаются осадки, включая мокрый снег и дождь. Ночью столбики термометров покажут +3…+4°C.