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Синоптик предупредил о мокром снеге и резком похолодании в ряде регионов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о прогнозируемом похолодании на 4−8 градусов ниже климатической нормы в регионах Урала, Поволжья и Сибири.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о прогнозируемом похолодании на 4−8 градусов ниже климатической нормы в регионах Урала, Поволжья и Сибири. Ночные температуры в этих субъектах опустятся до +3…+4°C, возможен мокрый снег.

По его словам, аномально холодная погода установится на Урале с субботы. В Татарстане и центральных областях ПФО также ожидается отклонение на 4 градуса ниже нормы. К выходным холод распространится на юг Западной Сибири с экстремально низкими температурами. Ожидаются осадки, включая мокрый снег и дождь. Ночью столбики термометров покажут +3…+4°C.

Вильфанд уточнил, что мокрый снег в середине июля — редкое явление. На следующей неделе похолодание затронет юг Красноярского края, где температуры будут на 6−8°C ниже средних значений. Дневные показатели составят всего 16−18 градусов тепла.