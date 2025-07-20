Синоптик предупредил о мокром снеге и резком похолодании в ряде регионов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о прогнозируемом похолодании на 4−8 градусов ниже климатической нормы в регионах Урала, Поволжья и Сибири. Ночные температуры в этих субъектах опустятся до +3…+4°C, возможен мокрый снег.
По его словам, аномально холодная погода установится на Урале с субботы. В Татарстане и центральных областях ПФО также ожидается отклонение на 4 градуса ниже нормы. К выходным холод распространится на юг Западной Сибири с экстремально низкими температурами. Ожидаются осадки, включая мокрый снег и дождь. Ночью столбики термометров покажут +3…+4°C.
Вильфанд уточнил, что мокрый снег в середине июля — редкое явление. На следующей неделе похолодание затронет юг Красноярского края, где температуры будут на 6−8°C ниже средних значений. Дневные показатели составят всего 16−18 градусов тепла.