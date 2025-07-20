Российский писатель Олег Рой попал в базу украинского сайта «Миротворца»

Российского писателя Олега Роя, который является автором произведения «Время героев», внесли в базу данных украинского экстремистского портала «Миротворец»*.
На сайте утверждается, что он якобы принимал участие в «пропагандистских мероприятиях». Владельцы ресурса также связали деятельность писателя и ситуацию на Украине.
Напомним, ранее стало известно, что в базе данных «Миротворца» числится российский певец, лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Он попал в соответствующий список ещё в апреле 2024 года.
* По решению суда запрещён в РФ.