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Российский писатель Олег Рой попал в базу украинского сайта «Миротворца»

На сайте «Миротворец» утверждается, что Рой якобы принимал участие в «пропагандистских мероприятиях».

Источник: Аргументы и факты

Российского писателя Олега Роя, который является автором произведения «Время героев», внесли в базу данных украинского экстремистского портала «Миротворец»*.

На сайте утверждается, что он якобы принимал участие в «пропагандистских мероприятиях». Владельцы ресурса также связали деятельность писателя и ситуацию на Украине.

Напомним, ранее стало известно, что в базе данных «Миротворца» числится российский певец, лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Он попал в соответствующий список ещё в апреле 2024 года.

* По решению суда запрещён в РФ.