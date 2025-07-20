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Тим Цзю проиграл техническим нокаутом американцу Фундоре и не смог взять реванш

Представляющий Австралию боксёр Тимофей Цзю не смог взять реванш у американца Себастьяна Фундоры, проиграв ему второй раз. Сын Кости Цзю не вышел на седьмой раунд боя, который состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в MGM Grand.

Источник: Life.ru

Бойцы дрались за титул чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,85 кг) по версии WBC. Цзю побывал в нокдауне уже в первом раунде. Команда Тима решила не выпускать его на восьмой раунд.

Теперь у 30-летнего Тима Цзю стало 25 побед (18 нокаутом) и три поражения (два нокаутом). У его 27-летнего оппонента 23 победы (15 нокаутом), одно поражение (нокаутом) и одна ничья.

В главном бою вечера в MGM Grand состоится возвращение легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо. Его соперником будет американец Марио Барриос.

Ранее сообщалось, что Фундора лишился титула WBO. Причиной стал отказ американца драться с пуэрториканцем Ксандером Зайасом.