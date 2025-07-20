Тим Цзю проиграл техническим нокаутом американцу Фундоре и не смог взять реванш

Бойцы дрались за титул чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,85 кг) по версии WBC. Цзю побывал в нокдауне уже в первом раунде. Команда Тима решила не выпускать его на восьмой раунд.
Теперь у 30-летнего Тима Цзю стало 25 побед (18 нокаутом) и три поражения (два нокаутом). У его 27-летнего оппонента 23 победы (15 нокаутом), одно поражение (нокаутом) и одна ничья.
В главном бою вечера в MGM Grand состоится возвращение легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо. Его соперником будет американец Марио Барриос.
Ранее сообщалось, что Фундора лишился титула WBO. Причиной стал отказ американца драться с пуэрториканцем Ксандером Зайасом.