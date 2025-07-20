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Во все вузы Прикамья можно подать документы в электронном виде

На портале Госуслуг для абитуриентов работает суперсервис «Поступление в вуз онлайн».

На портале Госуслуг для абитуриентов работает суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Он позволяет подать документы на любую форму обучения — платное или целевое, на получение второго высшего образования. В Прикамье с помощью сервиса подано уже более 20 тысяч заявлений.

Желающие получить высшее образование могут подать заявление в 5 вузов и на 5 специальностей в каждом. Для этого, помимо документов, необходима подтвержденная учетная запись на Госуслугах. И сделать это можно до получения результатов экзаменов. Кроме того, на портале можно отслеживать свое место в конкурсных списках, расписание и результаты экзаменов.

Напомним, для поступающих по результатам ЕГЭ срок подачи заявлений в вузы — 25 июля. Для целевиков срок истекает сегодня, 20 июля.