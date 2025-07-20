Лето впечатлений: какие туристические события пройдут в Казахстане в июле

В программе — всё: от спортивных состязаний на свежем воздухе до этнофестивалей и ароматных кофейных праздников, передает El.kz.
Так, 26 июля на Щучьем озере в живописном Бурабае состоится массовый заплыв Pikeman 2025. Это не только яркое спортивное мероприятие, но и повод привлечь внимание к красоте буробайского курортного региона и популяризации заплывов на открытой воде. Местом проведения станет пляж отеля «Дом у Озера», в 242 километрах от Астаны.
Поклонники гастрономии также не останутся в стороне. В столице сразу два вкусных события: Qazaqstan Coffee Festival и национальный гастрофестиваль BaiQymyq. Первый пройдёт
В Шымкенте 19 июля откроется яркий Street Food Fest, который превратит «Арбат» в рай для любителей уличной еды. В программе — авторские блюда, танцы, акробатика, живая музыка, зона ремесленников и даже гамбургер, претендующий на рекорд Книги Гиннесса.
Тем временем в Туркестане с 15 по 27 июля в Международном университете туризма и гостеприимства проходит двухнедельное обучение для будущих плаов-экскурсоводов. Теория и практика нацелены на подготовку специалистов, которые смогут проводить содержательные и увлекательные экскурсии, раскрывая туристам культурное и природное богатство региона.
А в Атырауской области с 26 июля по 26 августа стартует уникальный фестиваль «LOTOS — 2025», приуроченный к цветению редкого лотоса на озере Кыгаш. Село Тениз Курмангазинского района на месяц станет центром культурных событий: гостей ждут этноаул с юртами, национальные игры, концертные шоу и экскурсии к местам произрастания лотоса.
Событийный туризм в Казахстане набирает обороты. Июль — лучшее время, чтобы открыть для себя новые грани страны: спортивные, гастрономические, культурные.
Также в Астане пройдет забег в поддержку пациентов, ожидающих трансплантацию.