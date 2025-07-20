Лето впечатлений: какие туристические события пройдут в Казахстане в июле

Поклонники гастрономии также не останутся в стороне. В столице сразу два вкусных события: Qazaqstan Coffee Festival и национальный гастрофестиваль BaiQymyq. Первый пройдёт 19—20 июля на улице Festival Avenue, где гостей ждут мастер-классы, дегустации, выступления бариста и культурная программа. Второй — на ипподроме «Қазанат» по улице Каркаралы, 16, где акцент будет сделан на традиции гостеприимства и национальный напиток — кумыс.