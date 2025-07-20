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Народную артистку РФ Надежду Кадышеву внесли в базу «Миротворца»

Кадышева занесена в базу украинского сайта «Миротворец».

Источник: Комсомольская правда

Украинский сайт «Миротворец» включил в свою базу данных российскую певицу Надежду Кадышеву — народную артистку РФ и солистку ансамбля «Золотое кольцо».

Об этом стало известно 20 июля.

Согласно информации портала, артистку обвиняют в якобы умышленном пересечении украинской границы и организации несанкционированных выступлений на территории Крыма.

Однако в этот же день в базу портала был занесен российский писатель и автор книги «Время героев» Олег Рой. Уточнялось, что он якобы «публично поддержал российскую агрессию».

Днями ранее в этой же базе оказался народный артист России Сергей Гармаш. По данным портала, Гармаша включили в список потенциальных угроз нацбезопасности Украины из-за якобы «покушения на суверенитет страны».