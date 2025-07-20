Мосгорсуд назначил дату рассмотрения апелляции по делу о квартире Долиной

Напомним, что в августе прошлого года стало известно о том, что Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники, звонившие с территории Украины, в течение нескольких месяцев убеждали певицу перевести её накопления на «безопасные счета». В результате Долина не только лишилась своих сбережений, но и продала квартиру. Общий ущерб составил более 200 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны несколько человек.