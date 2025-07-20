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Выступление Алены Апиной оценивается в пределах 3−5 млн рублей

По словам продюсера, гонорар складывается из количества популярных песен, востребованности.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость выступления российской певицы Алены Апиной может быть в пределах трех-пяти миллионов рублей. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил продюсер Леонид Дзюник.

«Алена Апина за выступление, которое, как правило, длится минимум минут 45−50, может зарабатывать в пределах трех-пяти миллионов рублей. Такой гонорар складывается из количества популярных песен, востребованности», — сказал собеседник издания.

Ранее Дзюник в беседе с aif.ru рассказывал, что российская певица Надежда Кадышева зарабатывает за выступление порядка 20 миллионов рублей. Продюсер также сообщал, что сегодняшняя популярность звезд прошлого связана с возвращением к русским корням.

До этого музыкальный критик Сергей Соседов высказал сомнение в искренности ажиотажа вокруг возвращения популярности Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой. Несмотря на то что в социальных сетях молодежь танцует под хиты «Плывет веночек» и поет «Ясный мой свет», эксперт отметил, что сам не наблюдает какого-либо реального успеха этих артисток среди зумеров.