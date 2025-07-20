Выступление Алены Апиной оценивается в пределах 3−5 млн рублей

Стоимость выступления российской певицы Алены Апиной может быть в пределах трех-пяти миллионов рублей. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил продюсер Леонид Дзюник.
«Алена Апина за выступление, которое, как правило, длится минимум минут 45−50, может зарабатывать в пределах трех-пяти миллионов рублей. Такой гонорар складывается из количества популярных песен, востребованности», — сказал собеседник издания.
Ранее Дзюник в беседе с aif.ru рассказывал, что российская певица Надежда Кадышева зарабатывает за выступление порядка 20 миллионов рублей. Продюсер также сообщал, что сегодняшняя популярность звезд прошлого связана с возвращением к русским корням.
До этого музыкальный критик Сергей Соседов высказал сомнение в искренности ажиотажа вокруг возвращения популярности Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой. Несмотря на то что в социальных сетях молодежь танцует под хиты «Плывет веночек» и поет «Ясный мой свет», эксперт отметил, что сам не наблюдает какого-либо реального успеха этих артисток среди зумеров.